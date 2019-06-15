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السيناتور غراهام يدعو الحكومة الأمريكية لزيادة العقوبات ضد إيران

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2019-06-15

السيناتور غراهام يدعو الحكومة الأمريكية لزيادة العقوبات ضد إيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال السيناتور ليندسي غراهام، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رداً على هجوم نظام الملالي على ناقلات النفط في بحر عمان: “عندما تواجه نظامًا طاغيًا مثل النظام الإيراني ولديه نشاط استفزازي، يتعين علينا توجيه رسالة واضحة ودامغة مفادها أن هذا السلوك أمر غير مقبول.

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وأضاف غراهام “آمل أن تأتي حكومة ترامب إلى الكونغرس وتزيد من الضغط على العقوبات ضد النظام الإيراني”.

وتابع السيناتور غراهام قائلا: “أُثني على حكومة ترامب ومايك بومبو، اللذين ألقيا باللوم على النظام الإيراني لشن هجمات على بحر عمان. وكما قال وزير الخارجية ، فإن الهجمات تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وحرية الملاحة”.

 





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