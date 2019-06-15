الان تتابع القبض على أب قتل ابنه وأصاب زوجته قرب عفيف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:
باشرت الجهات الأمنية والاسعافية صباح اليوم السبت بلاغاً من مواطنة سعودية (حامل) تعرضت للطعن من زوجها وكذلك طعن ابنها، وتم نقلها لمستشفى عفيف.
وقالت الزوجة إنها تعرضت للطعن عدة مرات، وتم عمل الإسعافات الأولية لها في قسم الطوارئ.
وفي التفاصيل؛ أبلغت المواطنة، الشرطة، عن تعرضها للطعن من قبل زوجها في منطقة صحراوية غرب عفيف وأفادت بقيام الزوج بطعن طفلها أيضاً البالغ من العمر سنتين بعد العثور على جثته من قبل الجهات الامنية في منطقة صحراوية.
وبحسب المصادر؛ تمكنت الجهات الامنية من القبض على الجاني قرب مركز الخاصرة على طريق الرياض
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