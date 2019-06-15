كلاب ضالة تهاجم 3 أطفالاً وتستفرد بأحدهم في الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان _ الأحساء

في الوقت الذي أوقفت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية استخدام الطعوم السامة للكلاب الضالة قبل أكثر من 7أشهر، أدى ذلك إلى تكاثرها بين الأحياء السكنية، ومهاجمة الأطفال خصوصاً، وطلاب المدارس منذ الصباح الباكر، ولم يكن هناك حلاً سريعاً لهذه الظاهرة، في الوقت الذي تزداد فيه أعدادها بشكل ملحوظ.

وفي الأحساء هاجمت كلاب ضالة ثلاثة أطفال بحي المعلمين مؤخراً، فيما تمكن طفلان من الهرب وبقي أصغرهم لتهاجمه ثلاثة كلاب مجتمعين وأحدثوا خدوشاً وجروحاً متفرقة في جسمه، وحالته مستقرة.

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وأظهرت كاميرا المراقبة على المنازل أن الأطفال الذين لاتتجاوز أعمارهن الأربع سنوات كانوا يلعبون في خارج ساحة بجوار منزلهم، وأثناء ذلك شاهدوا الكلاب تتجه نحوهم، فهرب اثنان وأبلغا أحد الكبار في المنزل بالقصة ليتجه سريعاً للطفل الملقى على الأرض وجوله الكلاب.

المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء أنه يتم العمل الكلاب عن طريق على نصب مصائد خاصة للكلاب دون قتلها، والهدف من ذلك الرفق بالحيوان.

وكانت الوزارة قد أصدرت في سبتمبر الماضي قراراً بوقف استخدام الطعوم السامة لقتل الحيوانات الضالة، ومنها الكلاب التي توجد في الأحياء السكنية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للرفق بالحيوان التي وضعت أربعة حلول للتخلص منها بعيدا عن القتل، وهي تأمين مأوى للضالة بعيداً عن التجمعات السكنية، وتجهيز المأوى بعيادة طبية للكشف عن الأمراض المعدية، واستئصال رحم الإناث وخصي الذكور حتى لا تتكاثر، و ووضع هرمونات في أكلها تؤدي لعدم تكاثرها.