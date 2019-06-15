، حفر الباطن ..250 جولة على المجمعات الطبية تسجل 95 شكوى ،

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نفذت إدارة الالتزام في "صحة حفرالباطن" 252 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية في القطاع الخاص مع تنفيذ حملة رقابية على الممارسات المخالفة في صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية في جميع صيدليات المحافظة، رصدت خلالها هذه الجولات عددًا من المخالفات.
وأكدت "صحة حفرالباطن" أن الجولات التفتيشية العامة شملت مستشفيين و40 مجمعًا طبيًا عامًا وخاصًا وعيادة متخصصة، و94 صيدلية، ومختبرين، ومركزي علاج طبيعي، و19 محلاً لبيع النظارات.
وتهدف الجولات إلى التأكد من سلامة الإجراءات المقدَّمة للمراجعين، حيث تم رصد 16 مخالفة، مع استقبال 95 شكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وخلال الربع الثالث من العام 1440هـ، تم إطلاق حملة رقابية على الصيدليات في القطاع الخاص، لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.
وتم تنفيذ 94 جولة ورصد معها مخالفة واحدة، اعتمدت خلالها الحملة على أسلوب المتسوق السري كمهمة رئيسة للتأكد من التزام جميع الصيادلة بالوصفة الطبية عند صرف الأدوية.
وتولي وزارة الصحة جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
وتحث الوزارة الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.
حفر الباطن ..250 جولة على المجمعات الطبية تسجل 95 شكوىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
نفذت إدارة الالتزام في "صحة حفرالباطن" 252 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية في القطاع الخاص مع تنفيذ حملة رقابية على الممارسات المخالفة في صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية في جميع صيدليات المحافظة، رصدت خلالها هذه الجولات عددًا من المخالفات.
وأكدت "صحة حفرالباطن" أن الجولات التفتيشية العامة شملت مستشفيين و40 مجمعًا طبيًا عامًا وخاصًا وعيادة متخصصة، و94 صيدلية، ومختبرين، ومركزي علاج طبيعي، و19 محلاً لبيع النظارات.
وتهدف الجولات إلى التأكد من سلامة الإجراءات المقدَّمة للمراجعين، حيث تم رصد 16 مخالفة، مع استقبال 95 شكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وخلال الربع الثالث من العام 1440هـ، تم إطلاق حملة رقابية على الصيدليات في القطاع الخاص، لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.
وتم تنفيذ 94 جولة ورصد معها مخالفة واحدة، اعتمدت خلالها الحملة على أسلوب المتسوق السري كمهمة رئيسة للتأكد من التزام جميع الصيادلة بالوصفة الطبية عند صرف الأدوية.
وتولي وزارة الصحة جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
وتحث الوزارة الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
03:06 PM
للتأكد من سلامة الإجراءات المقدَّمة للمراجعين.. رصد 16 مخالفة
نفذت إدارة الالتزام في "صحة حفرالباطن" 252 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية في القطاع الخاص مع تنفيذ حملة رقابية على الممارسات المخالفة في صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية في جميع صيدليات المحافظة، رصدت خلالها هذه الجولات عددًا من المخالفات.
وأكدت "صحة حفرالباطن" أن الجولات التفتيشية العامة شملت مستشفيين و40 مجمعًا طبيًا عامًا وخاصًا وعيادة متخصصة، و94 صيدلية، ومختبرين، ومركزي علاج طبيعي، و19 محلاً لبيع النظارات.
وتهدف الجولات إلى التأكد من سلامة الإجراءات المقدَّمة للمراجعين، حيث تم رصد 16 مخالفة، مع استقبال 95 شكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وخلال الربع الثالث من العام 1440هـ، تم إطلاق حملة رقابية على الصيدليات في القطاع الخاص، لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.
وتم تنفيذ 94 جولة ورصد معها مخالفة واحدة، اعتمدت خلالها الحملة على أسلوب المتسوق السري كمهمة رئيسة للتأكد من التزام جميع الصيادلة بالوصفة الطبية عند صرف الأدوية.
وتولي وزارة الصحة جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
وتحث الوزارة الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.
، حفر الباطن ..250 جولة على المجمعات الطبية تسجل 95 شكوى ،
المصدر : الخليج 365
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