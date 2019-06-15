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وفاة رئيس جامعة الطائف الأسبق عبدالإله باناجه ووزير التعليم ينعيه

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2019-06-15

وفاة رئيس جامعة الطائف الأسبق عبدالإله باناجه ووزير التعليم ينعيه

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت جامعة الطائف ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مدير جامعة الطائف الأسبق الدكتور عبدالإله باناجه، الذي وافته المنية أمس (الجمعة)، بعد معاناة مع المرض.

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وقالت جامعة الطائف، في بيان لها، “نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من أعمال جليلة لخدمة أجيال من طلبة ومنسوبي الجامعة”.

من جانبه، أكد وزير التعليم أن الراحل كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.





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