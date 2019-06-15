- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وفاة رئيس جامعة الطائف الأسبق عبدالإله باناجه ووزير التعليم ينعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة رئيس جامعة الطائف الأسبق عبدالإله باناجه ووزير التعليم ينعيه
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعت جامعة الطائف ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مدير جامعة الطائف الأسبق الدكتور عبدالإله باناجه، الذي وافته المنية أمس (الجمعة)، بعد معاناة مع المرض.
وقالت جامعة الطائف، في بيان لها، “نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من أعمال جليلة لخدمة أجيال من طلبة ومنسوبي الجامعة”.
من جانبه، أكد وزير التعليم أن الراحل كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس جامعة الطائف الأسبق عبدالإله باناجه ووزير التعليم ينعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.