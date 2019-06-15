شكرا لقرائتكم مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك الحديدة والبيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-15 مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك الحديدة والبيضاء متابعات الخليج 365 - واس قُتل 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بالحديدة غرب البلاد، بينما قتل أربعة عناصر أيضًا بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني، أن أربعة عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قتلوا برصاص المقاومة الشعبية في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر، وذلك بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم بالمنطقة.

من جهة ثانية، أسفرت مواجهات الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، عن مقتل 40 عنصرًا من المليشيا، بينهم قائد الهجوم المدعو محمد محمد علي الشريف، وجرح عشرات آخرين.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك الحديدة والبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.