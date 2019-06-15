عبدالله بن زايد: الأنظمة الفاشية تريد تدمير منطقتنا

2019-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن في المنطقة أصوات تخلف وتطرف تريد أن تنظر للماضي ولا تريد أن ننظر إلى المستقبل، مضيفاً أن الأنظمة الفاشية والفكر الفاشي تريد تدمير منطقتنا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، في تصريح له اليوم السبت، أن التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أكد مساء أمس، أن بلاده شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان.

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كما أشار إلى أنه “ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولًا عن الهجمات التي استهدفت الناقلتين يوم الخميس”.

وأضاف في بيان: “أن لإيران سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط”.

ودعا الوزير البريطاني إيران للكف فورًا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال: واثقون من أن إيران تتحمّل أيضًا مسؤولية الهجوم الذي طال 4 ناقلات قبالة الفجيرة في 12 مايو.