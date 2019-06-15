لأول مرة.. “التعليم” تتيح للمرشحين والمرشحات للوظائف حجز موعد للمطابقة

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

‏هنأت وزارة التعليم، اليوم السبت، في بيان لها، المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية.

وأعلنت الوزارة إتاحة حجز موعد المطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية، عبر صفحة حجز المواعيد متمنين للجميع التوفيق، “تيسيراً للمتقدمين.

وكانت وزارة التعليم، بالتنسيق مع الخدمة المدنية، دعت 10326 متقدماً ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة، اعتبارا من غدٍ الأحد.