الان تتابع لأول مرة.. “التعليم” تتيح للمرشحين والمرشحات للوظائف حجز موعد للمطابقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:
هنأت وزارة التعليم، اليوم السبت، في بيان لها، المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية.
وأعلنت الوزارة إتاحة حجز موعد المطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية، عبر صفحة حجز المواعيد متمنين للجميع التوفيق، “تيسيراً للمتقدمين.
وكانت وزارة التعليم، بالتنسيق مع الخدمة المدنية، دعت 10326 متقدماً ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة، اعتبارا من غدٍ الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. “التعليم” تتيح للمرشحين والمرشحات للوظائف حجز موعد للمطابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.