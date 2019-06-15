الان تتابع التعليم : تتيح للمرشحين للوظائف التعليمية حجز موعد للمطابقة في فروع وزارة الخدمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبد الله العازمي: أعلنت وزارة التعليم⁩ إتاحة حجز موعد المطابقة للمرشحين والمرشحات على ⁧الوظائف التعليمية⁩، بأحد فروع وزارة الخدمة المدنية⁩، عبر صفحة حجز المواعيد، وذلك للتيسير على المتقدمين.

‏⁦nt.gta.moe :وذكرت الوزارة أن صفحة حجز المواعيد الخاصة بالمرشحين للوظائف التعليمية هي ⁩ يذكر أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع الخدمة المدنية ⁩ قد دعت (١٠٣٢٦) متقدماً على ⁧الوظائف التعليمية⁩ للمطابقة اعتبارا من غد الاحد .

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