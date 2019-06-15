شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يبحث مع وزراء عمل دول «التعاون» موضوعات مؤتمر العمل الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين أعضاء دول المجلس والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي، إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الراجحي عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه الوزراء من روسيا، نيبال، كوريا وباكستان.

يذكر أن وفد المملكة يشارك في الدورة 108 من مؤتمر العمل الدولي الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور 100 عام على إنشائها.