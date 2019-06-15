، شاهد الحصاد الرقابي بفيفاء.. إغلاق وتغريم محال ومصادرة أغذية فاسدة ،

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كثفت بلدية محافظة فيفاء، جولاتها الرقابية الميدانية خلال الأسابيع الماضية؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وخلال 5 أسابيع ماضية وصل عدد الجولات التي أجراها المراقبون الصحيون بالبلدية 32 جولة، شملت 185 منشأة، ما بين مطاعم، ومطابخ ولائم، ومحلات غذائية، ومغاسل ملابس، وصوالين حلاقة، ومحلات تزيين نسائية.
وخلال الجولات الميدانية تم تسجيل أكثر من 60 إنذارًا ومخالفات وغرامات وإغلاق محلات، كما تمت مصادرة كميات من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام، وتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها وفق اللوائح والأنظمة، تجاه جميع المنشآت المخالفة.
ودعت بلدية فيفاء الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (940).
شاهد الحصاد الرقابي بفيفاء.. إغلاق وتغريم محال ومصادرة أغذية فاسدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
كثفت بلدية محافظة فيفاء، جولاتها الرقابية الميدانية خلال الأسابيع الماضية؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وخلال 5 أسابيع ماضية وصل عدد الجولات التي أجراها المراقبون الصحيون بالبلدية 32 جولة، شملت 185 منشأة، ما بين مطاعم، ومطابخ ولائم، ومحلات غذائية، ومغاسل ملابس، وصوالين حلاقة، ومحلات تزيين نسائية.
وخلال الجولات الميدانية تم تسجيل أكثر من 60 إنذارًا ومخالفات وغرامات وإغلاق محلات، كما تمت مصادرة كميات من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام، وتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها وفق اللوائح والأنظمة، تجاه جميع المنشآت المخالفة.
ودعت بلدية فيفاء الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (940).
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
02:28 PM
خلال 5 أسابيع ماضية وعبر جولات ميدانية نفذتها الأمانة شملت 185 منشأة
كثفت بلدية محافظة فيفاء، جولاتها الرقابية الميدانية خلال الأسابيع الماضية؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وخلال 5 أسابيع ماضية وصل عدد الجولات التي أجراها المراقبون الصحيون بالبلدية 32 جولة، شملت 185 منشأة، ما بين مطاعم، ومطابخ ولائم، ومحلات غذائية، ومغاسل ملابس، وصوالين حلاقة، ومحلات تزيين نسائية.
وخلال الجولات الميدانية تم تسجيل أكثر من 60 إنذارًا ومخالفات وغرامات وإغلاق محلات، كما تمت مصادرة كميات من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام، وتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها وفق اللوائح والأنظمة، تجاه جميع المنشآت المخالفة.
ودعت بلدية فيفاء الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (940).
، شاهد الحصاد الرقابي بفيفاء.. إغلاق وتغريم محال ومصادرة أغذية فاسدة ،
المصدر : الخليج 365
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