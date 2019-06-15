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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة منزلية، ويظهر فيه هجوم كلاب ضالة على طفل، وقد تبين أنه تم تصوير الفيديو في السادس من شهر شوال الجاري بمحافظة الأحساء، وتحديداً في حي منسوبي التعليم "الجامعيين"، فيما نفت مصادر وفاة الطفل، وأكدت أن الطفل أصيب بعدة إصابات، وتم نقله للمستشفى بعد إنقاذه.
وقد ناشد أهالي الحي أمانة الأحساء التدخل وإنقاذهم والتخلص من الكلاب الضالة التي تهدد أهالي الحي، مطالبين بسرعة إيجاد حل؛ كي لا تتكرر حادثة الطفل في موقع آخر.
من جانبها، أكدت أمانة الأحساء أنها تعمل على مكافحة الكلاب الضالة والسائبة وفق الأنظمة التي نصّت عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث وجّه الوزير بإيقاف عمليات السموم للكلاب، في حين تم تشكيل لجنة لإيجاد حلول مناسبة مراعاة لعدم قتلها وتحقق هدف الحفاظ على البيئة العامة والصحية.
لم يمت وفي الأحساء.. تفاصيل عن "فيديو هجوم الكلاب على طفل"عبدالله السالم الخليج 365 2019-06-15
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة منزلية، ويظهر فيه هجوم كلاب ضالة على طفل، وقد تبين أنه تم تصوير الفيديو في السادس من شهر شوال الجاري بمحافظة الأحساء، وتحديداً في حي منسوبي التعليم "الجامعيين"، فيما نفت مصادر وفاة الطفل، وأكدت أن الطفل أصيب بعدة إصابات، وتم نقله للمستشفى بعد إنقاذه.
وقد ناشد أهالي الحي أمانة الأحساء التدخل وإنقاذهم والتخلص من الكلاب الضالة التي تهدد أهالي الحي، مطالبين بسرعة إيجاد حل؛ كي لا تتكرر حادثة الطفل في موقع آخر.
من جانبها، أكدت أمانة الأحساء أنها تعمل على مكافحة الكلاب الضالة والسائبة وفق الأنظمة التي نصّت عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث وجّه الوزير بإيقاف عمليات السموم للكلاب، في حين تم تشكيل لجنة لإيجاد حلول مناسبة مراعاة لعدم قتلها وتحقق هدف الحفاظ على البيئة العامة والصحية.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
02:26 PM
مطالبات بالتدخل.. و"الأمانة": أوقفنا السموم بتوجيه ونكافح وفق الأنظمة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة منزلية، ويظهر فيه هجوم كلاب ضالة على طفل، وقد تبين أنه تم تصوير الفيديو في السادس من شهر شوال الجاري بمحافظة الأحساء، وتحديداً في حي منسوبي التعليم "الجامعيين"، فيما نفت مصادر وفاة الطفل، وأكدت أن الطفل أصيب بعدة إصابات، وتم نقله للمستشفى بعد إنقاذه.
وقد ناشد أهالي الحي أمانة الأحساء التدخل وإنقاذهم والتخلص من الكلاب الضالة التي تهدد أهالي الحي، مطالبين بسرعة إيجاد حل؛ كي لا تتكرر حادثة الطفل في موقع آخر.
من جانبها، أكدت أمانة الأحساء أنها تعمل على مكافحة الكلاب الضالة والسائبة وفق الأنظمة التي نصّت عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث وجّه الوزير بإيقاف عمليات السموم للكلاب، في حين تم تشكيل لجنة لإيجاد حلول مناسبة مراعاة لعدم قتلها وتحقق هدف الحفاظ على البيئة العامة والصحية.
، لم يمت وفي الأحساء.. تفاصيل عن "فيديو هجوم الكلاب على طفل" ،
المصدر : الخليج 365
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