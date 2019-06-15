محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى بناء قاعدة معلومات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج "حصر"؛ لجمع بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والزراعية؛ لبناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره. وبينت الوزارة أن ذلك سوف يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة. وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى بدأت في الجوف وتبوك، وتستهدف 20 ألف مزرعة، وتبدأ المرحلة الثانية في الرياض. "البيئة" تطلق برنامج "حصر" لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15 أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج "حصر"؛ لجمع بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والزراعية؛ لبناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره. وبينت الوزارة أن ذلك سوف يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة. Advertisements وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى بدأت في الجوف وتبوك، وتستهدف 20 ألف مزرعة، وتبدأ المرحلة الثانية في الرياض. 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 02:23 PM تهدف إلى بناء قاعدة معلومات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع تهدف إلى بناء قاعدة معلومات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج "حصر"؛ لجمع بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والزراعية؛ لبناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره. وبينت الوزارة أن ذلك سوف يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة. وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى بدأت في الجوف وتبوك، وتستهدف 20 ألف مزرعة، وتبدأ المرحلة الثانية في الرياض. ، "البيئة" تطلق برنامج "حصر" لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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