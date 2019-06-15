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بدأت سلطنة عُمان، اليوم، تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع المشمولة بالضريبة.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، بموقعها على "تويتر"، اليوم، أن ذلك يأتي بعد 90 يوماً من صدور القانون لتطبيق الضريبة.
وأشارت الوكالة إلى أن الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة.
ووفقا للوكالة، تُطبّق الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.
سلطنة عُمان تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
بدأت سلطنة عُمان، اليوم، تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع المشمولة بالضريبة.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، بموقعها على "تويتر"، اليوم، أن ذلك يأتي بعد 90 يوماً من صدور القانون لتطبيق الضريبة.
وأشارت الوكالة إلى أن الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة.
ووفقا للوكالة، تُطبّق الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
02:04 PM
تُطبّق على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على أساس سعر البيع بالتجزئة
بدأت سلطنة عُمان، اليوم، تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع المشمولة بالضريبة.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، بموقعها على "تويتر"، اليوم، أن ذلك يأتي بعد 90 يوماً من صدور القانون لتطبيق الضريبة.
وأشارت الوكالة إلى أن الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة.
ووفقا للوكالة، تُطبّق الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.
، سلطنة عُمان تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة ،
المصدر : الخليج 365
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