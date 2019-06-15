، رحلة استكشافية للغارقة "ايونا".. شاهد انطلاقة مهرجان الغوص السياحي بينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 50 غواصًا ودعم جهات عدة..و"السحيمي": نسعى لإبراز ميزات المحافظة

انطلق بشرم ينبع فعاليات مهرجان الغوص السياحي، أمس الجمعة، الذي ينظم من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع بمشاركة 50 غواصًا؛ في رحلة استكشافية للسفينة الغارقة "ايونا"، إضافة لعدد من المعارض المتخصصة عن الغوص بمشاركة عدد من الجهات البارزة؛ منها هيئة السياحة والتراث الوطني وقيادة حرس الحدود والهيئة الملكية بينبع والهلال الأحمر ومراكز الغوص بالمحافظة.

وعبر محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، عن سعادته بانطلاق فعاليات مهرجان الغوص السياحي بشرم ينبع، داعيًا أهالي المحافظة وزوارها للمشاركة بالفعاليات المتنوعة التي تقدمها اللجنة، والاطلاع على المعلومات العلمية التي تقدمها الجهات الرسمية والمراكز المعتمدة لرياضة الغوص وما يتعلق بها من نشاطات ترفيهية.

وأوضح محافظ ينبع أن مهرجان الغوص السياحي تسعى لجنة تنمية السياحة بالمحافظة من خلاله إلى إبراز الميزات النسبية لمحافظة ينبع؛ ومن أبرزها مواقع الغوص المميزة والتسويق لها على مستوى الخليج العربي، وذلك من خلال إقامة الفعاليات ودعم مراكز الغوص من خلال مشاركتهم بمثل هذه الفعاليات.

وتبدأ فعاليات مهرجان الغوص السياحي يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًا، وتقدم العديد من الفعاليات؛ منها مسرح البحر المفتوح والأمسيات الفنية، والمعارض المتخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج "اكتشف الأعماق"، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وورشة عمل لتصوير الأعماق، بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.

يذكر أن "ايونا" سفينة نقل بضائع يونانية غرقت قبل أكثر من 30 عامًا على مقربة من ساحل مدينة ينبع غربي السعودية، وغرقت السفينة إثر اصطدامها بالشعب المرجانية ولا زالت السفينة بكامل معداتها ومقتنيات ملاحيها في المياه التي تغمر 60% من جسمها.

ويقال إن السفينة بعد إفراغها لشحنتها من الإسمنت السائب في ميناء ينبع جنحت عن الخط الملاحي؛ مما أدى إلى دخولها منطقة تكثر فيها الشعب المرجانية وارتطمت بشعب يسمى "شعب البيوض"، وعلقت حتى الوقت الحاضر، ولاحقًا أطلق على منطقة الشعب المرجانية "شعب الباخرة" نسبة إلى الحادث.