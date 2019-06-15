، تحديث جديد.. "فيس بوك" تعيد تصميم آلية ترتيب التعليقات ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعزز المحادثات الهادفة بإظهار المنشورات الأكثر صلة بالمستخدمين

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تحديث جديد لشبكتها الاجتماعية، يهدف إلى تحسين تصنيف وترتيب تعليقات المنشورات العامة، وذلك من خلال استخدام عدد من العوامل لتحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور.



وبحسب ما نشرته "فيس بوك" عبر مدونتها الرسمية، فقالت الشركة: "إننا نعمل دائمًا على ضمان أن يقضي الناس وقتًا نافعًا على "فيس بوك"، ومن الطرق التي نفعل بها ذلك “الترتيب" الذي يعزز المحادثات الهادفة من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين”.

وأضافت الشركة: "نجري اليوم تحديثًا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم".

وترى "فيس بوك" أن نظام الترتيب يعتبر ضروريًّا لمنشورات الأشخاص والصفحات التي تمتلك العديد من المتابعين؛ مما يساعد المستخدمين فى العثور على المحادثات ذات المغزى من بين المئات من التعليقات غير المفيدة، ورغم أن العديد من المنشورات على "فيس بوك" لا تحصل على ما يكفي من التعليقات لجعل الترتيب ضروريًّا، إلا أن النظام الجديد قد يكون مهمًّا للمشاهير، والعلامات التجارية الشهيرة، والصفحات الأخرى، والأشخاص الذين يحصلون عادة على مئات التعليقات على المنشورات".

وقالت فيس بوك: إنها تعمل على تحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة بالنظر في (إشارات) متعددة لتحديد ما إذا كان التعليق ذا جودة وأهمية عند تحديد الترتيب، بما في ذلك كيفية تفاعل المستخدمين الآخرين مع التعليق، أما عن الأمور التي تعتمد عليها فيس بوك للتقييم فتشمل: "إشارات النزاهة، وما يريد الناس رؤيته في التعليقات، ومدى تفاعل الناس مع التعليقات، وإمكانية التحكم بتعليقات المنشورات.

وأوضحت الشبكة أن آلية الترتيب ستعطي الأولوية للتعليقات "النزيهة" التي لا تحاول تصيد تفاعل المستخدمين، وللتعليقات التي يريد الناس رؤيتها حسب الاستطلاعات التي أجرتها الشركة، وللتعليقات التي تحظى بتفاعل أكثر من قِبل المستخدمين.