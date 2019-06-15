، إنشاء 10 حدائق بالدمام رُوعي فيها دمج ذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج تحسين جودة الحياة وتوفر أجواء مناسبة للراحة

تقوم أمانة المنطقة الشرقية، حالياً، بأعمال إنشاء ثلاث حدائق بحاضرة الدمام من أصل 10 حدائق تعتزم الأمانة إنشاءها.

وتشمل أعمال الإنشاءات لحديقة الواحة على مساحة 1315 متراً مربعاً، وحديقة الشعلة بمساحة 1821 متراً مربعاً، وحديقة الفرسان بمساحة 1611 متراً مربعاً في غرب الدمام، وسيراعى في تصميمها دمج ذوي الإعاقة للاستفادة منها.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبداللطيف المُلا؛ أن باقي الحدائق السبع التي تعتزم الأمانة تنفيذها ستتوزع في شرق الدمام وهي: حديقة المتنزه بمساحة 10150 متراً مربعا، وحديقة النورس بمساحة 3907 أمتار مربعة، وفي غرب الدمام سيتم إنشاء حديقة طيبة بمساحة 3635 متراً مربعاً، وفي وسط الدمام سيتم إنشاء حديقة العزيزية بمساحة 3242 متراً مربعاً، وحديقة العنود بمساحة 3475 متراً مربعاً، وحديقة المحمدية بمساحة 1875 متراً مربعاً، وحديقة الجلوية بمساحة 1634 مترا مربعاً ، حيث تسعى أمانة المنطقة الشرقية لتجهيز هذه الحدائق العشر بشكلٍ كامل حتى تتم الاستفادة منها من قِبل المرتادين.

وأكّد الملا؛ أن أعمال الإنشاءات ستتم في الوقت المحدّد بما يوفر الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين للراحة والاستجمام ضمن برامج تهدف الى تحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أنه ستتم مراعاة ذوي الإعاقة في مثل هذه المشاريع بهدف دمجهم في المجتمع عبر توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المشاريع، وأن الفائدة التي ستعود على الجميع من خلال إنشاء عديد من هذه الحدائق ستكون إيجابية.