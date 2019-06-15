محمد بن مسعود - الدمام - كانا يلعبان بجوار منزلهما بالحديدة عندما انفجر فيهما قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن. وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة. وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني. مقتل وإصابة طفليْن شقيقيْن في انفجار مقذوف حوثي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-15 قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن. وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة. وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني. Advertisements 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 01:21 PM كانا يلعبان بجوار منزلهما بالحديدة عندما انفجر فيهما كانا يلعبان بجوار منزلهما بالحديدة عندما انفجر فيهما قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن. وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة. وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني. ، مقتل وإصابة طفليْن شقيقيْن في انفجار مقذوف حوثي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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