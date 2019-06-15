، عبدالله بن زايد: بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو ،

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قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، إن بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو.
وأضاف: التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قُبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون؛ بل هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.
ووفق "سكاي نيوز"، تابع: التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه.
وقال: نريد أن تكون تدفقات النفط من المنطقة آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.
وأضاف: علينا أن نعمل جميعاً لتجنيب المنطقة التصعيد، وإعطاء فرصة لصوت الحكمة.
عبدالله بن زايد: بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، إن بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو.
وأضاف: التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قُبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون؛ بل هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.
ووفق "سكاي نيوز"، تابع: التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه.
وقال: نريد أن تكون تدفقات النفط من المنطقة آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.
وأضاف: علينا أن نعمل جميعاً لتجنيب المنطقة التصعيد، وإعطاء فرصة لصوت الحكمة.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
01:15 PM
قال: التحقيقات أشارت إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه
قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، إن بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو.
وأضاف: التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قُبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون؛ بل هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.
ووفق "سكاي نيوز"، تابع: التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه.
وقال: نريد أن تكون تدفقات النفط من المنطقة آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.
وأضاف: علينا أن نعمل جميعاً لتجنيب المنطقة التصعيد، وإعطاء فرصة لصوت الحكمة.
، عبدالله بن زايد: بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو ،
المصدر : الخليج 365
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