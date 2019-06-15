أول تعليق من السعودية على تقطيع جثة جمال خاشقجي بالمنشار

علقت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، على مزاعم تقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالمنشار خلال عملية قتله في قنصليتها بمدينة اسطنبول التركية.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده تحاول إقناع الكونغرس الأمريكي بأنها تبذل كل ما في وسعها لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" بالعربية.

وفي معرض رده على سؤال من أعطى تفويض لقتل خاشقجي قال: "لم يكن هناك تفويض لقتله، وما زلنا نحاول الوصول إلى الدافع الذي جعلهم يقتلونه، نحن نعتقد أنها عملية سارت بشكل خطأ، وانتهى الأمر بقتله ومن ثم التخلص من جثته".

وقتل خاشقجي في أكتوبر من العام الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، حيث كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا للنظام، الأمر الذي أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا ولوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعن تلك الاتهامات الموجهة إلى ولي العهد ومزاعم إصداره أوامر بقتل خاشقجي، يقول الجبير: "هذا سخيف، ما لدينا هو عملية مارقة، لدينا أشخاص محتجزون، لدينا نيابة عامة وجهت إليهم تهما، بدأت الممحاكمة بداية من هذا العام".

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وتابع:" هناك ممثلون من الدول الخمسة الدائمة في تلك المحاكمات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية السعودية فيها، وتستمر المحاكمات وسوف تأخذ العدالة مجراها، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر كل الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم".

وتطرق المحاور إلى ما أثير بشأن استخدام منشار عظمي للتخلص من الجثة، فعلق الوزير السعودي: "لا أعلم إذا كان هذا الوصف دقيقا أم لا، ومن خلال التحقيق واعترافات الأشخاص الذين كانوا هناك، فقد ذهبوا وكانت هناك مشاجرة، ثم قتل ثم جرى التخلص من الجثة".

وعن مكان وجود الجثة قال: "نحن لا نعرف مكانها، ونفهم من التحقيقات أنه كان هناك متعاون محلي قام بالتخلص من الجثة، ولقد طلبنا من تركيا العمل معنا في هذه المسألة ولم نسمع منهم بعد"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وحول ما إذا كان التحقيق قد اكتمل، نفى الجبير ذلك قائلا "هناك أدلة عديدة طلبناها من تركيا لتزويدنا بها وما زلنا ننتظرها، وهذه عملية متواصلة، وسنصل إلى نهايتها ومحاسبة المسؤولين عنها، وسنتأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها وضعت لضمان عدم تكرار عمليات مماثلة".