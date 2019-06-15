كوريا الجنوبية ترفض النفط الإيراني وانتعاش المنافس السعودي

أكدت جمارك كوريا الجنوبية اليوم السبت قرار توقفها عن استيراد النفط الإيراني بشكل كامل بالتزامن مع تزايد الطلب على النفط السعودي بنسبة 5.1% خلال العام الحالي.

وكشفت الجمارك الكورية ان واردات الخام الإيراني خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضيين بلغت 3.87 مليون طن أو 187179 برميلًا يوميًا، مقابل 5.45 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالمقابل ارتفعت شحنات النفط المستوردة من السعودية وهي ثاني أكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية حيث وصلت واردات النفط السعودي لنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي؛ لتبلغ 3.39 مليون طن أو 798695 برميلًا يوميًا.

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كما استوردت كوريا الجنوبية 1.43 مليون طن من النفط الخام في مايو الماضي من الولايات المتحدة، وهو ما يزيد ثلاث مرات على الكميات المستوردة خلال العام السابق (2018)، الذي بلغ 405158 طنًا.

وارتفعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام، خلال الفترة من يناير الماضي وحتى مايو الماضي، بنسبة 0.3% لتبلغ 61.17 مليون طن على أساس سنوي.

وكانت كوريا الجنوبية قد حصلت على اعفاء خاص لمدة ستة أشهر بشأن استيراد النفط الإيراني منذ قرار واشنطن بعدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول، التي تستورد النفط الإيراني حيز التنفيذ، بحسب "عاجل السعودية".