الأحوال المدنية: تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا تفاديًا للغرامة

دعت وكالة الاحوال المدنية المواطنين إلى تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا وقبل انتهاء صلاحيتها، تفاديًا للغرامة المالية وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين .

وكانت وكالة الأحول المدنية تلقت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استفسارًا من أحد المواطنين عبر مضمونه: «هل يحق لي التجديد حتى لو بطاقتي ما انتهت؟» فأجابته الوكالة قائلة: «لا يمكن إلا في الفترة التي يحق لك التجديد بها، نسعد بخدمتك».