السعودية اليوم / مزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية تستقبل أهالي وزوار الباحة



‏الباحة 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

تستقطب مزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية بمنطقة الباحة خلال صيف هذا العام أعداداً كبيرة من الزوار والمصطافين, حيث تعود الكثافة الكبيرة التي تشهدها المزرعة لكونها أول مزرعة زراعية سياحية بالمنطقة.

وأوضح مالك المزرعة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ أن تجربة مزرعة الزيتونة التي تُعد أول مزرعة سياحية في منطقة الباحة، وبها مزرعة لإنتاج الفراولة عن طريق الزراعة المائية، وتبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، تحتوي على أكثر من 4 آلاف شجرة زيتون، إضافة إلى 3 خزانات لحصاد مياه الأمطار وحديقة لتربية الطيور الأليفة، وتهتم بتجربة الزراعة البعلية لزراعة محصول الشعير.

وأكد الدكتور بن عباس أن المزرعة تستقبل زوارها خلال يومي الجمعة والسبت من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً.

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13:54ت م

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