ثقافي / جامعة الأمير سطام بالخرج تطلق برامج النادي الصيفي للطالبات غداً



السيح 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

تطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً فعاليات وبرامج النادي الصيفي السابع للطالبات ، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي كلية التربية بالدلم ، وكلية العلوم بحوطة بني تميم ، وكلية العلوم بالأفلاج .

و‏اعتمد النادي 352 ساعة تدريبية للطالبات ، موزعة على 62 برنامجاً تدريبياً متنوعاً ، توزعت على برامج الحاسب الآلي ، واللغة الإنجليزية ، وبرامج تطويرية ، وبرامج في خدمة المجتمع والعمل التطوعي ، وبرامج تأهيلية لسوق العمل ، وبرامج رياضية وصحية، إضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الوطنية والبرامج الترويحية.

ويسعى النادي إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية ، وقيم الانتماء الوطني ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية ، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي ، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

13:16ت م

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