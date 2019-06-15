السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي غداً



نجران 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

تبدأ الكلية التقنية بنجران غداً استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441، حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى 23 من شهر شوال وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، علي بن عبد الله آل عتيق، أن اختبارات القبول للمرشحين تبدأ من يوم الأحد 4 من شهر ذي القعدة القادم، وستصل المرشحين رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبيناً أن الفرز للمتقدمين ومراسلة المرشحين لاختبار القبول ستبدأ يوم الخميس 24 من شهر شوال الجاري.

وأكد آل عتيق أن إجراءات الفرز للقبول المبدئي وفق معيار المفاضلة 60 % لمعدل الدبلوم، و40 % لاختبار التخصص في القبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب " برمجيات " وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة،داعيا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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12:59ت م

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