السعودية اليوم / وفد من مجلس الشورى يزور الأردن غداً



الرياض 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

يبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة معالي عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم : محمد بن راشد الحميضي، والمهندس محمد بن مدني العلي، وناصر بن عبد اللطيف النعيم، والدكتورة نورة بنت فرج المساعد.

وأكد الخليوي أن زيارة وفد مجلس الشورى إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية التي يحرص على دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه معاليه بما تتميز به العلاقات الثنائية بين المملكة والأردن ، واصفًا هذه العلاقات بالمتأصلة والوثيقة منذ زمن طويل والتي لا زالت تشهد تطورًا في مختلف المجالات ومنها تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى ومجلسي النواب والأعيان بالأردن.

وأفاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية أن وفد مجلس الشورى سيطلع المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، وما تمثله هذه الرؤية من خطة استراتيجية مهمة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها، بما يعكس المكانة والأهمية التي تحتلها المملكة العربية السعودية سياسيًا واقتصاديًا في العالم العربي والإسلامي ولما لها من دور فاعل ومؤثر في الساحة الدولية.

وأوضح أن وفد المجلس سيبحث خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب في الأردن عدة موضوعات تصب في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية لافتًا إلى أن وفد المجلس سيبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المجلسين في البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

كما سيلتقي وفد لجنة الصداقة السعودية الأردنية مع أعضاء مجلس النواب الأردني ممثلاً في لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لبحث سبل تفعيل العمل الثنائي للجان الصداقة البرلمانية بين المملكة والأردن لما تمثله اللجان من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

واختتم معالي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الأستاذ صالح الخليوي تصريحه منوهًا بما تجده لجان الصداقة في مجلس الشورى من دعم واهتمام من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وما تقوم به من حضور فاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المملكة العربية السعودية وسياستها الخارجية، سائلاً المولى – عز وجل – أن تتكلل هذه الجهود والزيارات المتبادلة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.

// انتهى //

11:52ت م

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الرياض 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسيبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة معالي عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الأستاذ صالح بن منيع الخليوي غداً الأحد زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم : محمد بن راشد الحميضي، والمهندس محمد بن مدني العلي، وناصر بن عبد اللطيف النعيم، والدكتورة نورة بنت فرج المساعد.وأكد الخليوي أن زيارة وفد مجلس الشورى إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية التي يحرص على دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -وأخيهما جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.ونوه معاليه بما تتميز به العلاقات الثنائية بين المملكة والأردن ، واصفًا هذه العلاقات بالمتأصلة والوثيقة منذ زمن طويل والتي لا زالت تشهد تطورًا في مختلف المجالات ومنها تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى ومجلسي النواب والأعيان بالأردن.وأفاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية أن وفد مجلس الشورى سيطلع المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، وما تمثله هذه الرؤية من خطة استراتيجية مهمة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها، بما يعكس المكانة والأهمية التي تحتلها المملكة العربية السعودية سياسيًا واقتصاديًا في العالم العربي والإسلامي ولما لها من دور فاعل ومؤثر في الساحة الدولية.وأوضح أن وفد المجلس سيبحث خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب في الأردن عدة موضوعات تصب في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية لافتًا إلى أن وفد المجلس سيبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المجلسين في البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.كما سيلتقي وفد لجنة الصداقة السعودية الأردنية مع أعضاء مجلس النواب الأردني ممثلاً في لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لبحث سبل تفعيل العمل الثنائي للجان الصداقة البرلمانية بين المملكة والأردن لما تمثله اللجان من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.واختتم معالي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الأستاذ صالح الخليوي تصريحه منوهًا بما تجده لجان الصداقة في مجلس الشورى من دعم واهتمام من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وما تقوم به من حضور فاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المملكة العربية السعودية وسياستها الخارجية، سائلاً المولى – عز وجل – أن تتكلل هذه الجهود والزيارات المتبادلة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.// انتهى //11:52ت م0026

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.