السعودية اليوم / محافظة الأفلاج تستضيف دراسة مفوض تنمية القيادات الكشفية



الأفلاج 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

تبدأ غداً دراسة مفوض تنمية القيادات التي تنظمها جمعية الكشافة العربية

وأوضح المشرف على الدراسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن الهدف الاستراتيجي من الدراسة أن ينفذ المتدرب سياسة تنمية القيادات في قطاعة ويفعلها بالأسلوب الأمثل ، حيث يتوقع في نهاية الدراسة أن يكون كل متدرب قادراً على أن يصف دور مفوض تنمية القيادات ويحدد احتياجه ، ويحلل سياسة تنمية القيادات في الجمعية، ويشرح الاتجاهات الحديثة في التدريب ويطبق مهارات العلاقات الانسانية في التدريب، ويحدد الاحتياجات التدريبية بدقة وكفاءة ومعرفة طرق اشباعها ، بالإضافة إلى القدرة على تصميم البرامج التدريبية بأسلوب علمي ، وممارسة أسس الاتصال الفعالة لتنمية الموارد البشرية ، وأن يقٌوم البرامج التدريبية بأسلوب علمي ، ويحلل البيانات ويعد التقارير بطريقة صحيحة .

من جهته أفاد قائد الدراسة الدكتور عبدالله بن سفر الغامدي، أن محتوى الدراسة يتضمن جلسات تدريبية نظرية وعملية ومن أهمها دور مفوض تنمية القيادات واحتياجاته ، وسياسة تنمية القيادات (الراشدون في الكشفية ) تحليل ودراسة ، والاتجاهات الحديثة في التدريب ومهارات العلاقات الانسانية والاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التدريبية ( نماذج وتطبيقات ) ، والسياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار، بالإضافة إلى أسس الاتصال وتنمية الموارد البشرية ، وتقويم البرامج التدريبية وإعداد التقارير والتحليل الاحصائي .

وأشار إلى أن كل متدرب مطالب بإعداد مشروعين شخصيين يختارهما من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية في قطاعه ، أو تصميم برنامج تدريبي لدراسة تأهيلية ، أو هيئة التدريب ( الاختيار، الدعم ، التقويم ) أو عن البيئة التدريبية الواقع والمأمول ، أو عرض تجارب تدريبية رائده أاو اساليب تحفيز الآخرين نحو التدريب .

// انتهى //

11:36ت م

0022



الأفلاج 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واستبدأ غداً دراسة مفوض تنمية القيادات التي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية ويستضيفها مكتب رواد كشافة محافظة الافلاج بمقر بيت الطالب، وتستمر حتى الـ 17 من هذا الشهر بمشاركة 40 دارسا من مختلف قطاعات الجمعية .وأوضح المشرف على الدراسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن الهدف الاستراتيجي من الدراسة أن ينفذ المتدرب سياسة تنمية القيادات في قطاعة ويفعلها بالأسلوب الأمثل ، حيث يتوقع في نهاية الدراسة أن يكون كل متدرب قادراً على أن يصف دور مفوض تنمية القيادات ويحدد احتياجه ، ويحلل سياسة تنمية القيادات في الجمعية، ويشرح الاتجاهات الحديثة في التدريب ويطبق مهارات العلاقات الانسانية في التدريب، ويحدد الاحتياجات التدريبية بدقة وكفاءة ومعرفة طرق اشباعها ، بالإضافة إلى القدرة على تصميم البرامج التدريبية بأسلوب علمي ، وممارسة أسس الاتصال الفعالة لتنمية الموارد البشرية ، وأن يقٌوم البرامج التدريبية بأسلوب علمي ، ويحلل البيانات ويعد التقارير بطريقة صحيحة .من جهته أفاد قائد الدراسة الدكتور عبدالله بن سفر الغامدي، أن محتوى الدراسة يتضمن جلسات تدريبية نظرية وعملية ومن أهمها دور مفوض تنمية القيادات واحتياجاته ، وسياسة تنمية القيادات (الراشدون في الكشفية ) تحليل ودراسة ، والاتجاهات الحديثة في التدريب ومهارات العلاقات الانسانية والاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التدريبية ( نماذج وتطبيقات ) ، والسياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار، بالإضافة إلى أسس الاتصال وتنمية الموارد البشرية ، وتقويم البرامج التدريبية وإعداد التقارير والتحليل الاحصائي .وأشار إلى أن كل متدرب مطالب بإعداد مشروعين شخصيين يختارهما من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية في قطاعه ، أو تصميم برنامج تدريبي لدراسة تأهيلية ، أو هيئة التدريب ( الاختيار، الدعم ، التقويم ) أو عن البيئة التدريبية الواقع والمأمول ، أو عرض تجارب تدريبية رائده أاو اساليب تحفيز الآخرين نحو التدريب .// انتهى //11:36ت م0022

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