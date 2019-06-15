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2019-06-15 اليوم.. بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس خلال وقت الذروة متابعات الخليج 365 - الرياض ينطلق اليوم (السبت) ولمدة ثلاثة أشهر سريان قرار وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة بحظر العمل تحت أشعة الشمس. Advertisements وسيجرى تطبيق هذا القرار على جمیع المنشآت من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الـ3 مساءً. وكانت وزارة العمل قد أعلنت، أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.









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