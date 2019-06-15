تنبيه لأهالي مكة.. أمطار رعدية وموجة غبار تعيق الرؤية

2019-06-15

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات الطائف ، والعرضيات ، وميسان تبدأ من الساعة 12 ظهراً و حتى الساعة التاسعة مساءً.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.