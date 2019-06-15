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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات: الطائف، العرضيات، وميسان؛ تبدأ الساعة 12 ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.
بدورها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
أمطار رعدية على الطائف .. و"المدني" يحذر: لا تتنزهوا في بطون الأوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-15
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات: الطائف، العرضيات، وميسان؛ تبدأ الساعة 12 ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.
بدورها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
12:05 PM
تشمل العرضيات وميسان بدأت الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى 9 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات: الطائف، العرضيات، وميسان؛ تبدأ الساعة 12 ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.
بدورها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
، أمطار رعدية على الطائف .. و"المدني" يحذر: لا تتنزهوا في بطون الأودية ،
المصدر : الخليج 365
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