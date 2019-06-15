الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدني في مدى الرؤية، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل جدة – القنفذة – الليث – بحرة – رابغ ، وتستمر حتى الخامسة مساءً.