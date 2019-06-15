شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية..وسحب رعدية على المرتفعات الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت) أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تعاود درجات الحرارة العظمي ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

من جهة أخرى نبهت «الأرصاد» وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدني في مدى الرؤية اليوم، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل (جدة - القنفذة - الليث - بحرة - رابغ)، وتستمر حتى الخامسة مساءً.