السعودية | ياسمين الميمني تحقق حلمها وتحلق فوق سماء السعودية

شكرا لقرائتكم ياسمين الميمني تحقق حلمها وتحلق فوق سماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت الشابة السعودية ياسمين الميمني (29 عاما) الحاصلة على رخصة طيار خاص من الأردن، وأكملت تدريباتها في أميركا بـ300 ساعة تدريب، وحصلت على رخصة طيار تجاري، حلمها بأن تقود طائرة ركاب داخل السعودية، لتكون بذلك أول فتاة سعودية بوظيفة مساعد طيار بشركة طيران.

وحول مشاعرها بتحقيق هذا الحلم، قالت ياسمين: "الحمد لله شعوري جداً جميل لتحقيق حلمي بأن أقود طائرة ركاب مع شركة طيران، وبالفعل لا أستطيع وصف هذا الشعور بالجلوس في كابينة القيادة إلى جانب كابتن الطائرة، وتولي مهمة إقلاعها، والتحليق بها في الجو بشكل كامل، حينها مرَّت في مخيلتي سنوات الدراسة في الأردن، والدورات التدريبية التي نلتها في أميركا، وكلمات التشجيع التي تلقيتها، ولحظات الإحباط التي مررت بها في الفترة الماضية وأنا أنتظر هذه الفرصة".

ياسمين الميمني

وفي حديثها إلى "العربية.نت" قالت: "خضعت لعدة رحلات تدريبية قبل أن أشارك بأول رحلة لي فوق سماء السعودية، دخلت التدريب في شهر فبراير مع طيران "نسما" بعد أن تم اختياري كطيارة سعودية تحت التدريب، وبعد أول اختبار لمدة شهر طيران مع كابتن مدرب، وبعد ذلك اختبار مساعد طيار، والحمد لله بعدها بيوم كانت أول رحلة لي، وكانت بين حائل- القصيم، وحائل – تبوك".

وعن خططها المستقبلية، تتمنى أن تكسب خبرة أكثر وساعات تحليق، مما يؤهلها لتكون كابتن في أسرع وقت إن شاء الله، حتى أستطيع مستقبلاً قيادة الرحلات الدولية التي تعتمد على الخطط المستقبلية في فتح وجهات دولية".

وكانت شركة "طيران نسما" السعودية قد عينت الكابتن طيار ياسمين الميمني رسمياً في وظيفة مساعد كابتن طيار، لتحقق بذلك حلمها بعد عشر سنوات من الحصول على رخصة قيادة الطائرات.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لشركة "نسما للطيران" ومديرة العلاقات العامة رغدة السليماني، في حديثها إلى "العربية.نت"، أن هدف شركة "نسما للطيران" بعد التشغيل سعودة وظيفة مساعد الطيار، وبالفعل حقق هذا الهدف وفتح باب التوظيف على هذه الوظيفة، كما صرح الرئيس التنفيذي لـ"نسما القابضة" فيصل التركي بذلك.

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وقالت: "إننا نقدم فرصا واعدة لشباب وشابات الوطن، وبالفعل تقدم مجموعة من الشباب والشابات في هذه الوظيفة، وتم اختيار 11 متقدما من ضمنهم ياسمين الميمني".

وأضافت: "إن ياسمين اجتازت كافة الاختبارات، والبداية كانت في حائل، ثم سافر المتدربون إلى مدريد وجاكرتا، وقد اجتازت الاختبارات أيضاً، وكانت ياسمين ضمن أول دفعة لنسما للطيران، وهذا فخر لنا بأن تكون سيدة سعودية تقدمت لأول برنامج تدريبي للشركة".

وأشارت إلى أنه في الخطط المستقبلية سيتم فتح الباب للشباب السعوديين والسعوديات، وباستطاعة الجميع القيام بدورة لخدمة الوطن .

وأوضحت أن "الشركة في طور دراسة الخدمة الجوية على وظيفة مضيفة جوية، وقد أعلنا سابقاً أن التقدم على هذه الوظيفة للسعوديين والسعوديات، وبالفعل فتحنا باب التقديم، وفي انتظار البدء بالتدريب، وسيكون هناك سيدات سعوديات للخدمة الجوية بنسما للطيران".

5 سعوديات

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، قد كشفت في تصريح لـ"العربية.نت"، أن هناك 5 سيدات سعوديات حصلن على رخصة طيار، وفقاً للرخص التي أصدرتها الهيئة، كونها الجهة التشريعية للطيران المدني في السعودية.

وأوضح الطيران المدني أن السعوديات حاصلات على رخصة طيار تجاري "CPL" التي تمكن حاملها من العمل لدى شركات الطيران التجارية والخاصة، ويمكن العمل بهذه الرخصة على نقل الركاب بطائرات تجارية، وهناك سعودية واحدة لديها رخصة طيار خاص "PPL" التي تمكن حاملها من ممارسة هواية #الطيران دون العمل بها بشركات الطيران.

يذكر أن المرأة السعودية دخلت مؤخراً مجال الطيران السعودي بمختلف التخصصات، كمنصات خدمة الركاب، والمراقبة الجوية، والترحيل الجوي، وإنهاء إجراءات السفر، والعمل الإداري، وذلك لدى شركات وجهات الطيران العاملة في السعودية.