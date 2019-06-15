مطابقة المرشحين للوظائف التعليمية – هنا رابط الاستعلام عن اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف...

كان الاستاذ مبارك العصيمي قد أوضح بأن وزارة التعليم بالتعاون مع الخدمة المدنية قد دعت 10326 متقدم ومتقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلن عنها من قبل، وهم من تم ترشيحهم للقبول المبدئي ومطابقة البيانات لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية، كما أوضح بأن نتائج قبول جدارة 1441 والمطابقة ستبدأ من يوم الأحد الموافق 13/10/1440 هجرياً، وتنتهي الأربعاء الموافق 1440 /16/10 هجريا خلال أوقات العمل الرسمي وخلال الفترات المخصصة لمطابقة البيانات.

وحيث أن وزارة التربية والتعليم السعودية قد أعلنت من قبل من خلال إعلان رسمي عن توافر عدد كبير من الوظائف التعليمية الشاغرة، وبلغ عدد تلك الوظائف حوالي 10456 وظيفة شاغرة للنساء والرجال، وكانت تلك الوظائف لحاملي درجة البكالوريوس من المواطنين الأصليين للمملكة وفق شروط وضوابط معينة أقرتها الوزارة.

هناك حالات بحث الآن من قبل المتقدمين الجدد للبحث عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر موقع جدارة، ونرصد لحضراتكم متابعي موقعنا عرب فور نيوز في كل مكان المزيد من التفاصيل حول المرشحين مبدئيا للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية من خلال التحديثات المستمرة للمقال، ضعوا المقال في المفضلة لديكم للاطلاع على كل جديد.

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

كان مبارك العصيمي المتحدث الرسمي للوزارة قد أعلن منذ أيام خلال حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيتم إعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، كذلك أسماء المرشحين مساء الخميس الموافق 10 شوال الموافق 13 يونيو 2019.

نتائج قبول جدارة 1441

وبخصوص الاستفسارات التي تلقتها وزارة التربية والتعليم حول موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، فقد أعلنت بأن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية سيكون من خلال نتائج قبول جدارة 1441 وعبر الرابط الرسمي المخصص لذلك.

نتائج مفاضلات جدارة 1441

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وبخصوص نتائج مفاضلات جدارة 1441، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر حسابه الشخصي على تويتر بأن إعداد قوائم المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية من خلال جدارة، وبأن النتائج ستبدأ خلال هذا الأسبوع بالإضافة لإعداد القوائم الخاصة بالمترشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة، والتي تعد بوابة التوظيف الأولى في المملكة العربية السعودية، كما أكد على ضرورة حضور المرشحين في الأوقات المحددة مصطحبين معهم متطلبات المطابقة التالية:.

أصل الهوية الوطنية او سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

وثيقة التخرج الأصلية موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية والمعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة لكشف الدرجات

الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إحضار معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل

الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلي إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حالة حصول المتقدم على مؤهل غير تربوي

الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وثيقة التدريب للتخصصات التي يتطلب شغلها تدريب أو تطبيق ميداني، كما أن من لم يقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية، لم يلتفت إليها ويتم استبعادها من الترشيح للوظيفة، وعدم المطابقة خلال الفترات المحددة يعتبر عدولاً عن الرغبة في الوظيفة، كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

ويمكن الحصول على المقبولين في الوظائف التعليمية من هنا من خلال رابط أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر جدارة للتوظيف الإلكتروني، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك، ثم تسجيل جدارة، كما أن وزارة التربية والتعليم السعودية قد سعت في تمديد فترة التقديم الخاصة بتلك الوظائف بناءاً على رغبة جميع المتقدمين والمتقدمات، بالتوفيق لجميع المتقدمين والمتقدمات.

الآن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر جدارة، يمكنكم الآن الدخول ومعرفة كافة الأسماء الخاصة بالمتقدمين من الرجال والنساء كما يلي:.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية رجال من هنا

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية نساء من هنا

وأوضح السيد مبارك العصيمي بان حساب وزارة التعليم على تويتر سيتولى الإعلان عن المستجدات عند الحاجة إليها، موضحا بان الشواغر التي لم تشغل بمرشحين أو لم يطابق المرشح لها شروط شغلها سيتم حصرها وإعادة الإعلان عنها لاحقاَ، مع تمانينا لجميع المدعوين للمفاضلة بمزيدا من التوفيق والاسهام في إثراء العملية التعليمية.