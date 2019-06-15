، "اليوبي" ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: أسأل الله أن يتغمده برحمته ،

- 1/2
- 2/2
قدّم مدير جامعة المؤسّس الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، أحر التعازي والمواساة لأسرة المغفور له -بإذن الله- الدكتور عبدالإله عبدالعزيز باناجه؛ مدير جامعة الطائف الأسبق، الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الموافق ١٤ / ٦ / ٢٠١٩، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وللفقيد مسيرة أكاديمية وإدارية غنية بجامعة الملك عبدالعزيز وخارجها، حيث ترأس قسم علوم الأحياء بكلية العلوم، ثم وكيلاً للكلية، فعميداً لها؛ لينتقل بعدها للإدارة العليا بالجامعة، بتعيينه وكيلاً للجامعة، كما عمل وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالإنابة، ثم تمّ تكليفه مديراً للجامعة بالإنابة في الفترة ٥ / ٣ / ١٤١٤ حتى ٢٢ / ٦ / ١٤١٤ هجري، وتم تعيينه عضواً بمجلس الشورى، وفي عام ١٤٢٥ صدر الأمر الملكي بتعيينه مديراً لجامعة الطائف، وأسهم في بناء منظومة التعليم.
والفقيد هو زوج الدكتورة وفاء عبدالبديع اليافي؛ وكيلة كلية الاقتصاد والإدارة سابقاً، ووالد الدكتور عبدالعزيز عبدالإله باناجه؛ وأخ لكل من: عبدالله عبدالعزيز باناجه؛ والدكتور عصام عبدالعزيز باناجه؛ والدكتورة إيمان عبدالعزيز باناجه؛ وكيلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية سابقاً، خالص العزاء لهم جميعاً.
ويستقبل العزاء اعتباراً من اليوم السبت في منزل الفقيد الواقع بحي المرجان ٢- جدة.
"اليوبي" ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: أسأل الله أن يتغمده برحمتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
قدّم مدير جامعة المؤسّس الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، أحر التعازي والمواساة لأسرة المغفور له -بإذن الله- الدكتور عبدالإله عبدالعزيز باناجه؛ مدير جامعة الطائف الأسبق، الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الموافق ١٤ / ٦ / ٢٠١٩، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وللفقيد مسيرة أكاديمية وإدارية غنية بجامعة الملك عبدالعزيز وخارجها، حيث ترأس قسم علوم الأحياء بكلية العلوم، ثم وكيلاً للكلية، فعميداً لها؛ لينتقل بعدها للإدارة العليا بالجامعة، بتعيينه وكيلاً للجامعة، كما عمل وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالإنابة، ثم تمّ تكليفه مديراً للجامعة بالإنابة في الفترة ٥ / ٣ / ١٤١٤ حتى ٢٢ / ٦ / ١٤١٤ هجري، وتم تعيينه عضواً بمجلس الشورى، وفي عام ١٤٢٥ صدر الأمر الملكي بتعيينه مديراً لجامعة الطائف، وأسهم في بناء منظومة التعليم.
والفقيد هو زوج الدكتورة وفاء عبدالبديع اليافي؛ وكيلة كلية الاقتصاد والإدارة سابقاً، ووالد الدكتور عبدالعزيز عبدالإله باناجه؛ وأخ لكل من: عبدالله عبدالعزيز باناجه؛ والدكتور عصام عبدالعزيز باناجه؛ والدكتورة إيمان عبدالعزيز باناجه؛ وكيلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية سابقاً، خالص العزاء لهم جميعاً.
ويستقبل العزاء اعتباراً من اليوم السبت في منزل الفقيد الواقع بحي المرجان ٢- جدة.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:40 AM
مسيرة أكاديمية وإدارية غنية تدرج في المناصب وأسهم في بناء منظومة التعليم
قدّم مدير جامعة المؤسّس الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، أحر التعازي والمواساة لأسرة المغفور له -بإذن الله- الدكتور عبدالإله عبدالعزيز باناجه؛ مدير جامعة الطائف الأسبق، الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الموافق ١٤ / ٦ / ٢٠١٩، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وللفقيد مسيرة أكاديمية وإدارية غنية بجامعة الملك عبدالعزيز وخارجها، حيث ترأس قسم علوم الأحياء بكلية العلوم، ثم وكيلاً للكلية، فعميداً لها؛ لينتقل بعدها للإدارة العليا بالجامعة، بتعيينه وكيلاً للجامعة، كما عمل وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالإنابة، ثم تمّ تكليفه مديراً للجامعة بالإنابة في الفترة ٥ / ٣ / ١٤١٤ حتى ٢٢ / ٦ / ١٤١٤ هجري، وتم تعيينه عضواً بمجلس الشورى، وفي عام ١٤٢٥ صدر الأمر الملكي بتعيينه مديراً لجامعة الطائف، وأسهم في بناء منظومة التعليم.
والفقيد هو زوج الدكتورة وفاء عبدالبديع اليافي؛ وكيلة كلية الاقتصاد والإدارة سابقاً، ووالد الدكتور عبدالعزيز عبدالإله باناجه؛ وأخ لكل من: عبدالله عبدالعزيز باناجه؛ والدكتور عصام عبدالعزيز باناجه؛ والدكتورة إيمان عبدالعزيز باناجه؛ وكيلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية سابقاً، خالص العزاء لهم جميعاً.
ويستقبل العزاء اعتباراً من اليوم السبت في منزل الفقيد الواقع بحي المرجان ٢- جدة.
، "اليوبي" ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: أسأل الله أن يتغمده برحمته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "اليوبي" ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: أسأل الله أن يتغمده برحمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.