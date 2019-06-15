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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عطية بن حامد الزهراني بزواج نجله عبدالرحمن بمحافظة المندق بالباحة، في حفل كبير حضره الأهل والأصدقاء وعدد من المسؤولين.
وعقب حفل العشاء الذي دعا إليه عطية الزهراني وأبناؤه ضيوفهم بإحدى قاعات الاحتفالات؛ التفّ الحضور حول الأسرة لتقديم التهاني والتبريكات للعروسين، داعين لهما بالتوفيق والبركة والعافية والذرية الصالحة.
"الزهراني" يحتفل بزفاف نجله "عبدالرحمن" بالباحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
احتفل عطية بن حامد الزهراني بزواج نجله عبدالرحمن بمحافظة المندق بالباحة، في حفل كبير حضره الأهل والأصدقاء وعدد من المسؤولين.
وعقب حفل العشاء الذي دعا إليه عطية الزهراني وأبناؤه ضيوفهم بإحدى قاعات الاحتفالات؛ التفّ الحضور حول الأسرة لتقديم التهاني والتبريكات للعروسين، داعين لهما بالتوفيق والبركة والعافية والذرية الصالحة.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:29 AM
احتفل عطية بن حامد الزهراني بزواج نجله عبدالرحمن بمحافظة المندق بالباحة، في حفل كبير حضره الأهل والأصدقاء وعدد من المسؤولين.
وعقب حفل العشاء الذي دعا إليه عطية الزهراني وأبناؤه ضيوفهم بإحدى قاعات الاحتفالات؛ التفّ الحضور حول الأسرة لتقديم التهاني والتبريكات للعروسين، داعين لهما بالتوفيق والبركة والعافية والذرية الصالحة.
، "الزهراني" يحتفل بزفاف نجله "عبدالرحمن" بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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