، مقطع طريف.. هكذا تعامل فنان العرب مع جرادة استقرّت بجبينه أثناء "مذهلة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاقى انتشارًا واسعًا وحاز على إعجاب وتفاعل المتابعين.. لقطات من حفل بالقصيم

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو طريفًا لفنان العرب محمد عبده بعد أن استقرّت جرادة على جبينه وهو يؤدي وصلة غنائية من أغنية "مذهلة" في الحفل الذي أقيم أمس الجمعة في القصيم.

المقطع لاقى انتشارًا واسعًا وحاز على إعجاب المتابعين في طريقة تعامل فنان العرب محمد عبده مع موقف طريف، بعد أن استقرت جرادة على جبينه، فيما أكمل وصلته الغنائية من أغنية "مذهلة"، ثم أمسك بالجرادة وأشار بها إلى الجمهور الذي من جانبه تفاعل مع موقف فنان العرب محمد عبده في لقطة وصفها المتابعون بالطريفة.