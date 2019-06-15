محمد بن مسعود - الدمام - آل الشيخ: فقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم نعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -قبل قليل- مدير جامعة الطائف الأسبق د. #عبدالإله_باناجه. وقال وزير التعليم، عبر حسابه، في "تويتر": رحم الله الدكتور #عبدالإله_باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه ولإخوانه وأخواته وأصدقائه ومحبيه. وزير التعليم ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15 نعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -قبل قليل- مدير جامعة الطائف الأسبق د. #عبدالإله_باناجه. وقال وزير التعليم، عبر حسابه، في "تويتر": رحم الله الدكتور #عبدالإله_باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه ولإخوانه وأخواته وأصدقائه ومحبيه. Advertisements 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 11:07 AM آل الشيخ: فقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم آل الشيخ: فقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم نعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -قبل قليل- مدير جامعة الطائف الأسبق د. #عبدالإله_باناجه. وقال وزير التعليم، عبر حسابه، في "تويتر": رحم الله الدكتور #عبدالإله_باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه ولإخوانه وأخواته وأصدقائه ومحبيه. ، وزير التعليم ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً ،

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