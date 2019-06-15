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قالت شركة فرنتلاين؛ المالكة لـ "فرنت ألتير"، إن الناقلة التي تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان، الخميس، ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ.
ووفق "رويترز": تابعت الشركة، في بيان، الجمعة، أنه سيتم إجراء تحقيقٍ مستفيضٍ في الحادث من جانب الشركة، وأطراف أخرى بمن في ذلك مسؤولون حكوميون.
الشركة المالكة لـ "فرنت ألتير": الناقلة لا تزال طافية بخليج عُمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
قالت شركة فرنتلاين؛ المالكة لـ "فرنت ألتير"، إن الناقلة التي تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان، الخميس، ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ.
ووفق "رويترز": تابعت الشركة، في بيان، الجمعة، أنه سيتم إجراء تحقيقٍ مستفيضٍ في الحادث من جانب الشركة، وأطراف أخرى بمن في ذلك مسؤولون حكوميون.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:03 AM
قالت: سيتم إجراء تحقيق مستفيض في الحادث من جانبنا وأطراف أخرى
قالت شركة فرنتلاين؛ المالكة لـ "فرنت ألتير"، إن الناقلة التي تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان، الخميس، ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ.
ووفق "رويترز": تابعت الشركة، في بيان، الجمعة، أنه سيتم إجراء تحقيقٍ مستفيضٍ في الحادث من جانب الشركة، وأطراف أخرى بمن في ذلك مسؤولون حكوميون.
، الشركة المالكة لـ "فرنت ألتير": الناقلة لا تزال طافية بخليج عُمان ،
المصدر : الخليج 365
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