شاهد: كيف يتم قنص رؤوس عناصر حوثية وسط الجبال من مسافات بعيدة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه قناص سعودي باللواء الثامن عشر المرابط بالعمق اليمني وهو يتمكن من قنص جماجم ميليشات الحوثي الإرهابية.

اصطياد رؤوس الحوثيين

ونشر حساب “سليمان المقيم” المهتم بأخبار القوات المسلحة السعودية، مقطع فيديو لقناص سعودي من أبطال اللواء الثامن عشر، أثناء اصطياد رؤوس الحوثيين خلال مهمته، تاركهم جثثًا هامدة على جبال رزاح في صعدة. وأظهر مقطع الفيديو براعة القناص من على مسافات بعيدة؛ حيث استخدم سلاحًا من نوع “كيوت”، وآخر من نوع تمروولف على مسافة 1100 متر، وكذلك سلاح عيار 50 على مسافة 1600 متر و1700متر.

مهارة الاصطياد في الأماكن الوعرة

ونجح القناص السعودي من إصابة جميع الأهداف، ما يدل على مهارة وتمكن القناص السعودي من التعامل مع العدو في الأماكن الوعرة. وحظى مقطع الفيديو للقناص السعودي بإشادة واسعة من النشطاء والمغردين، ومن طريقة اصطياد رؤوس المليشيات الإيرانية من على مسافات بعيدة وسط الجبال.