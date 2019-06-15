بالصور: الوزير السبهان في سوريا لعقد “اجتماعات هامة” .. ومصادر تكشف عن أهداف الزيارة

زار وزير الدولة لشؤون الخليج، ثامر السبهان، أمس الخميس، سوريا بشكل مفاجئ، وعقد “لقاءات هامة” مع مسؤولين أمريكيين وشيوخ قبائل. وذكرت قناة “العربية” اليوم الجمعة، أن حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا استضاف اجتماعا ضم كلا من السبهان، ونائب وزير الخارجية الأمريكي، جويل رابيون، والمستشار الرئيسي لقوات التحالف الدولي، ويليام روباك، وعددا من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس المنطقة. وناقش الاجتماع، حسب القناة، آلية مكافحة تنظيم “داعش” وضمان عدم عودته، إضافة إلى دعم المجلس المدني في المحافظة، وتقديم الخدمات لمنطقة شرق الفرات.

كما بحث الاجتماع دعم اقتصاد المنطقة عن طريق تأييد المشاريع في القطاعين الصحي والتعليمي. وأفادت مصادر “العربية” بأن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وآليات القضاء على خلايا “داعش”. وفي غضون ذلك، نقلت “بلدية الشعب في الشعيطات” عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، أن حقل العمر بدير الزور عقدت فيه الخميس “اجتماعات هامة”. وذكرت “بلدية الشعب في الشعيطات” أن محور الاجتماعات ركز على “دعم المناطق المحررة من أجل عدم عودة داعش أوأي تهديدات أخرى للمنطقة”، و”دعم جميع المكونات السورية شمال وشرقي سوريا”. وبحث الاجتماع، حسب البيان، الدعم السياسي والاقتصادي والخدمات والأمن لدير الزور “من أجل أن يعود الأمن والاستقرار للمنطقة”.