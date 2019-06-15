تطور جديد في قضية سعودي محكوم عليه بالسجن 35 عاما في أمريكا

طالب محام أمريكي قاضية فيديرالية أمس الأول بإصدار قرار بإعادة تكوين هيئة محلفين تكون مهمتها توجيه تهمة جنائية لمواطن سعودي لا تزيد عقوبتها القصوى على السجن مدة 5 سنوات.
وقال المحامي دومينيك جنتيل الذي يدافع عن المواطن السعودي إن موكله حُكم عليه بالسجن 35 عاما، في حين أن القانون الجنائي يشترط ألا يزيد الحكم في مثل الجريمة التي أدين بارتباكها على 5 سنوات. حسب “عكاظ”.
وأضاف جنتيل أنه سأل القاضية الفيديرالية ستيفياني مايلي عما إذا كانت ترى الحكم على موكله في عام 2013 عادلا. لكنه ذكر أنها لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص.
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