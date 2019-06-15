والد الطفلة حشيمة يكشف تفاصيل صادمة عن تسبب مستشفيين بجازان في وفاة ابنته

رحلت الطفلة “حشيمة” عن الحياة أول أمس، وذلك بعد 30 يوماً من دخولها في غيبوبة واتهام أسرتها لمستشفيين في جازان بارتكاب خطأ طبي تسبب في تدهور حالتها ووفاتها دماغياً، قبل أن تنفي الصحة تلك الادعاءات في بيان لها.

وقال والد الطفلة إنه تم تشييع جثمانها فجر الخميس فيما لاتزال قضيتها منظورة، علماً أن الأسرة صعدت الواقعة بشكوى إلى الوزارة وشكوى إلى إمارة المنطقة، تطالب فيهما بنقلها إلى مستشفى متخصص وفتح تحقيق في الأسباب التي أدت لتأزم الحالة.

وبحسب “سبق”، أضاف الوالد: تعرضت ابنتي في بداية الأمر إلى حرارة، فتوجهت بها إلى مستشفى أبوعريش العام يوم السبت الموافق 6 / 9 /1440هـ وتم منحها مسكناً لكن الحرارة لم تنخفض بعد عودتي للمنزل.

وأشار إلى أنه توجه مرة أخرى إلى المستشفى وتم إعطاؤها الأوكسجين والدم، وبعد ذلك أُصيبت بتنمل في اليدين وإسهال واستفراغ حيث تم تحويلها إلى مستشفى الملك فهد وكانت حالتها جيدة وتمشي على قدميها.

وأضاف: عند وصولها إلى مستشفى الملك فهد تم إعطاؤها مخدراً وبعد ذلك أفادوني بوجود نزيف داخلي وتم عمل تنفس صناعي لها قبل أن تتأزم حالتها ويتم نقلها إلى العناية المركزة لوجود نزيف داخلي ونزيف بالرئتين وتوقف وظائف الكبد والصفائح الدموية وهبوط في السكر.

وتابع: بعد ثلاثة أيام أفاد الأطباء بتحسن حالتها إلا أنها وبعد أيام من ذلك تم إبلاغي باكتشاف نزيف آخر في الدماغ ودخولها في غيبوبة.

وناشد والد “حشيمة” وقتها وزارة الصحة بنقلها إلى مستشفى متخصص خارج المنطقة لإنقاذ حياتها وفتح تحقيق في الواقعة.

وكانت صحة جازان قد أصدرت بياناً أكدت فيه أنه لا صحة لما تم تداوله عن نقل دم ملوث للطفلة، وبيّنت أن المريضة تعاني أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بالدم وقصور في وظائف الأعضاء الحيوية، مشيرة إلى أنها حضرت إلى مستشفى أبوعريش العام وهي تعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وأنيميا منجلية وضيقاً في التنفس.