التحالف يدمِّر منظومات دفاع جوي لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم السبت، عن استهدافات عسكرية نوعية مشروعة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.
وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، مؤكدًا أنه تمَّ تدمير الأهداف، والتي شملت منظومات دفاع جوي للحوثيين في صنعاء.
وأوضح التحالف أنَّ تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقِّق الأمن الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أنَّ عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكَّد التحالف أنه تمَّ اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال استهداف مواقع الميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمِّر منظومات دفاع جوي لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.