التحالف يدمِّر منظومات دفاع جوي لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم السبت، عن استهدافات عسكرية نوعية مشروعة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، مؤكدًا أنه تمَّ تدمير الأهداف، والتي شملت منظومات دفاع جوي للحوثيين في صنعاء.

وأوضح التحالف أنَّ تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقِّق الأمن الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أنَّ عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكَّد التحالف أنه تمَّ اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال استهداف مواقع الميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء.