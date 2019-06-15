السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة



جدة 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدني في مدى الرؤية اليوم، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل جدة - القنفذة - الليث - بحرة - رابغ ، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

// انتهى //

10:14ت م

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