شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: الجميع يريد تجنب الحرب في المنطقة إلا إيران والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ضلوع إيران في الهجمات على ناقلتي النفط موضحا أن «الجميع في المنطقة يريد تفادي الحرب والنزاع العسكري باستثناء إيران».

وذكر الجبير في حوار مع شبكة سي إن إن مساء الأحد حول احتمالات تشوب صراع عسكري بين أميركيا وإيران «أعتقد أن الجميع في المنطقة يحاول تفادي الحرب والصراع العسكري باستثناء إيران» موضحا «نحن نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لدفع إيران إلى القيام بالأمر الصحيح والتوضيح لإيران أن سلوكها غير مقبول».

وأشار الجبير أن تقييمات السعودية حول الهجمات على ناقلتي النفط قبالة خليج عمان تتطابق مع تقييمات الولايات المتحدة وما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وقال الجبير «ليس لدينا أي سبب للاختلاف (مع مايك بومبيو) نحن نتفق معه وإيران لديها تاريخ في القيام بمثل هذه التصرفات ورأيناهم قاموا بالهجوم على أربع ناقلات نفط مؤخرا ورأيناهم يطلقون الصواريخ ضد المملكة العربية السعودية من خلال الحوثيين في اليمن ورأينا الهجوم على خط أنابيب النفط ومحطة الضخ في السعودية ورأيناهم يقومون بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية أطلقوا منها 225 صاروخا على مدن سعودية».

وأشار الجبير إلى خطورة امتلاك إيران لأسلحة نووية وقال «أوضحنا بصورة جلية أن امتلاك إيران لأسلحة نووية أمر غير مقبول وخطر على المنطقة وعلى العالم بأسره والمملكة العربية السعودية ستقوم بكل ما يمكنها لحماية مصالحها».

ونوه الجبير «هناك أمران لا نساوم عليهما، إيماننا الإسلامي وأمننا وسنقوم بكل ما يلزم لحماية دولتنا وشعبنا». وقال «قلنا مرارا بأننا سنفعل كل ما يلزم لحماية دولتنا، إذا حاز الإيرانيون قدرات نووية فلا يجب عدم التفكير بأن دولا أخرى ستسعى للحصول على هذه القدرات بما فيها المملكة العربية السعودية».

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من جهته، قال الدكتور أنور قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أمس، إن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تعليق على حادثة ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها: «الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر».

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الجمعة، إن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «تتضاءل».

وقال قرقاش: «تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء هزلية، وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم». وأضاف: «العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة. وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء».

ويستخدم ظريف تعبير «الفريق باء»، للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وغيره في الإدارة الأميركية ممن يشاركونه نفس الموقف تجاه إيران.