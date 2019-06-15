شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: قصف أهداف حوثية نوعية في صنعاء والان مع التفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية ، السبت، أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء. وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي. كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين. إلى ذلك، ناشد المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية، صنعاء.

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