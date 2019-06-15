محمد بن مسعود - الدمام - فُجع الزميل علي العرجاني رئيس تحرير صحيفة نزاهة الإلكترونية بوفاة عمه الشيخ ظافر بن جربوع العرجاني رئيس مركز الشديدة بالخرج، واستقبل العزاء بمنزله الكائن بحي الشديدة بمحافظة الخرج. "الخليج 365" تقدم العزاء للزميل العرجاني وكافة أسرة الفقيد وذويه، سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رئيس مركز الشديدة بالخرج في ذمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15 فُجع الزميل علي العرجاني رئيس تحرير صحيفة نزاهة الإلكترونية بوفاة عمه الشيخ ظافر بن جربوع العرجاني رئيس مركز الشديدة بالخرج، واستقبل العزاء بمنزله الكائن بحي الشديدة بمحافظة الخرج. "الخليج 365" تقدم العزاء للزميل العرجاني وكافة أسرة الفقيد وذويه، سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. Advertisements 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 01:39 AM فُجع الزميل علي العرجاني رئيس تحرير صحيفة نزاهة الإلكترونية بوفاة عمه الشيخ ظافر بن جربوع العرجاني رئيس مركز الشديدة بالخرج، واستقبل العزاء بمنزله الكائن بحي الشديدة بمحافظة الخرج. "الخليج 365" تقدم العزاء للزميل العرجاني وكافة أسرة الفقيد وذويه، سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ، رئيس مركز الشديدة بالخرج في ذمة الله ،

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