، فيديو مأساوي.. لماذا قيد الهنود امرأة إلى عامود وضربوها بالأحذية؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف فيديو عن واقعة مأساوية في إحدى قرى الهند، حين قام سكان قرية بتقييد امرأة إلى عامود، وضربوها بالأحذية والعصي، بسبب عدم قيامها بسداد مبلغ من المال مدينة به لبعض سكان القرية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن امرأة تدعى راجاما تعيش مع ابنتها في قرية كوليجال بولاية كارناتاكا، وقد استدانت راجاما مبلغ "13.600 دولار أمريكي" من أهالي القرية بهدف إنشاء فندق صغير، لكنها تعرضت لخسائر في مشروعها ولم تستطع سداد ديونها.

وحسب وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن إي"، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، حين عثر سكان القرية على راجاما عقب اختفائها لفترة وتتبع أهالي القرية لها ولأخبارها، فقاموا بتقييدها إلى عامود، كما قيدوا يديها، ثم انهالوا عليها ضرباً بالأحذية والعصي.

ويظهر الفيديو رجال القرية وهم يقفون أمام المرأة المقيدة، ويتحدثون مع بعض السكان من دائني المرأة.

وقالت الشرطة الهندية إنها ألقت القبض على سبعة من سكان القرية ممن ظهروا في شريط فيديو وهم يضربون راجاما.