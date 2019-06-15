3 تحذيرات أمنية عالية من السيبراني بشأن Python وWordPress وiCloud

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وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عاليًا جدًّا برقم 057-2019 وتاريخ 2019/6/14 بخصوص تحديثات أمنية في Python، موضحًا أنها أصدرت عدة تحديثات لمعالجة ثغرة في النسخ التالية: Python 2.7، Python 3.5، Python 3.6، Python 3.7.

وقال المركز: إن التهديد يتمثل في إمكان المهاجم عن بعد استغلال الثغرة والوصول للبيانات الحساسة في النظام المستهدف، مشددًا على ضرورة تحديث النسخ المتأثرة والاطلاع على كافة التفاصيل عبر الرابط التالي هنا

وأيضًا أطلق المركز تحذيرًا أمنيًّا عاليًا جدًّا برقم 058-2019 وتاريخ 2019/6/14 بخصوص تحديث أمني في WordPress Live Chat، مبينًا أن WordPress وورد برس أصدرت تحديثًا لمعالجة ثغرة في المحادثة الفورية المساعدة لتطبيق WordPress في النسخة التالية WP Live Chat Support نسخة 8.0.32 وما قبلها.

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ولفت إلى أن التهديد يتمثل في إمكان المهاجم استغلال الثغرة وسرقة سجل تاريخ المحادثات،والحذف والتعديل على سجل المحادثات، وحقن رسائل في المحادثة الفورية، وإنهاء جلسات المحادثة الفورية إجباريًّا، وأيضًا تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS).

وأوصى المركز بتحديث النسخة المتأثرة حيث أصدرت WordPress توضيحًا للتحديث عبر الرابط التالي هنا.

وأطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًّا عاليًا رقم 059-2019 وتاريخ 2019/6/14 بخصوص تحديث أمني في: Apple-iCloud.

وقال المركز: إن Apple- أبل أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في iCloud لنظام Windows 10.4 نسخة 18362.145 وما بعد، مشيرًا إلى أن التهديد يتمثل في إمكان المهاجم استغلال الثغرات وتجاوز الصلاحيات للتحكم في النظام..، وتنفيذ برمجيات خبيثة على النظام المتأثر، موصيًا بتحديث نسخة المنتج المتأثر من المتجر الرسمي Microsoft، حيث أصدرت Apple- أبل توضيحًا لهذا التحديث عبر الرابط التالي هنا

